У світі 40 мільйонів рабів - дослідження

Некомерційна організація Walk Free оновила дані щодо кількості людей, які піддаються різним формам рабства.

За її оцінками, у світі налічується близько 40 млн рабів, повідомляє "Сибірська католицька газета".

Під рабством маються на увазі «випадки експлуатації, коли людина не може відмовитися або піти через погрози, насильство, примус, зловживання владою або обман». Дослідження включає дані щодо ситуації у 167 країнах світу. Всього фахівцями було опитано понад 71 тис. осіб.

Так, згідно з результатами дослідження, 71% сучасних рабів - жінки й дівчата. За останні п'ять років 89 млн осіб піддавалися тій чи іншій формі рабства протягом декількох днів, місяців або років.

Лідером рейтингу стала Північна Корея, де 2,64 мільйона жителів зайняті підневільною працею, до якої примушуються державою. У топ-10 рейтингу також увійшли Еритрея, Бурунді, ЦАР, Афганістан, Мавританія, Південний Судан, Пакистан, Камбоджа та Іран.

«Сучасне рабство - злочин, для якого немає меж, секторів економіки та юрисдикцій... це велика і прибуткова злочинна індустрія, але переважно непомітна, бо здебільшого стосується найбільш маргіналізованих груп населення», - підсумовують фахівці Walk Free.