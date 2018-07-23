У Пакистані заарештували чотирьох чоловіків, яких підозрюють у нападі на католицьку церкву

Чотири озброєні чоловіки 13 липня здійснили напад на католицьку церкву в Фейсалабаді.

Як повідомляє "Седмиця", нападники били віруючих і погрожували вогнепальною зброєю деяким з них. Вони також знищили деякі священні предмети й спробували підпалити будівлю, але були зупинені поліцією після того, як наряд прибув на місце події.

Агресори були ідентифіковані як два брата - Джавад і Чингіз Ікбал, а також Зулкарнайн і Юсаф. Сестра Джавада і Чингіза - Хатія - також була затримана за спробу кинути в церкву «коктейль Молотова».

За словами одного з постраждалих християн - Абаада Масіха, четверо озброєних злочинців увійшли в церкву близько 7 годин вечора (за місцевим часом) і почали все трощити. Стріляючи в повітря, вони не підпускали до себе віруючих, які намагалися зупинити їх на відстані, а потім побили їх.

Деяким парафіянам вдалося викликати поліцію, втручання якої зупинило напад. Причина насильства неясна: наліт на храм, за скаргу, поданою місцевим католиком проти братів Ікбал.

Беніш Патрірсе, координатор Національної комісії з питань справедливості та миру, сказав в інтерв'ю AsiaNews, що «інцидент має бути рішуче засуджений». «Ми знаходимося у вирішальний для пакистанських меншин момент, бо йдуть загальні вибори (25 липня), а не-мусульмани завжди найменш захищені», - зазначив Беніш Патрірсе. «Я наполегливо закликаю владу вжити необхідних заходів для захисту меншин», - закликав він.