У Грузії в монастирському комплексі Старий Шуамта археологи провели розкопки

Підбиті підсумки проведених у березні-травні поточного року археологічних розкопок у монастирі Старий Шуамта.

Дослідження були здійснені за ініціативи Національного агентства захисту культурної спадщини та Алавердської єпархії (Кахетія) Грузинської патріархії, при фінансуванні компанії RMG, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на heritagesites.ge.

Наукову місію втілив у життя колектив «Фонду Старий Шуамта» під керівництвом археолога Георгія Лагіашвілі.

У результаті проведених робіт виявлено стіну субструкції (підтримуюча споруда знизу) навколо храмового комплексу, що обходить монастирську будівлю з зовнішньої сторони, і водночас розмежовує дворові верхню і нижню тераси в південно-західному крилі архітектурного ансамблю.

Судячи зі знайденого археологічного матеріалу, верхня хронологічна межа будівництва зазначеної стіни – XI століття.

Розкопки велися і в господарській будівлі, де в південно-західному куті укопаний квеврі – глечик для зберігання вина об'ємом, розрахованому на місткість, що забезпечує монастирську братію від врожаю до врожаю.

Виявлено також 1-1,5 метровий культурний шар, в якому опинилися керамічні вироби.

Згідно з аналізом отриманої за проведення розкопок інформації, встановлено, що монастир був діючим, з невеликими інтервалами, аж до XVI століття.

Між НАЗКН і компанією-спонсором RMG вже досягнута попередня домовленість про продовження археологічних досліджень і на інших ділянках території монастирського комплексу.