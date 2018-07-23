В Ефіопії затримали псевдо пророка, який намагався воскресити мертвого

В Ефіопії затримали чоловіка, який називав себе пророком і намагався воскресити мертвого.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на ВВС, шокуючий випадок стався в містечку Галілея в регіоні Оромія. Гетаяукал Аеле, який працює у сфері охорони здоров'я, оголосив, що зможе повернути до життя померлого Белайу Біфту. Переконавши в цьому убитих горем родичів чоловіка, «пророк» отримав дозвіл розкопати могилу й витягти тіло.

Він намагався воскресити померлого, при цьому, він почав вельми «оригінальним» способом – лежачи на його тіло і вигукуючи «Белай, вставай!».

Коли маніпуляції не дали результату, родичі загиблого накинулися на «воскресителя». На місце інциденту прибула поліція, яка його й заарештувала. Тепер чоловікові загрожує тюремний термін за наругу над тілом.