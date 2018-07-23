Глава Англіканської Церкви назвав святу Єлизавету Федорівну «прикладом у християнському служінні милосердя»

Прикладом для наслідування в християнському служінні милосердя назвав преподобномученицю Велику княгиню Єлизавету Федорівну глава Англіканської спільноти архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі.

Архієпископ нагадав, що статуя святої Єлизавети Федорівни встановлена на західному фасаді Вестмінстерського абатства в ряду мучеників ХХ століття, повідомляє сайт журналу "Фома".

«Внучка королеви Вікторії і родичка святих Миколая, Олександри та членів їх сімей, свята Єлисавета стала прикладом християнського милосердя, служіння і стійкості», - зазначив глава англікан у посланні до патріарха Кирила у зв'язку зі 100-річчям мученицької загибелі членів сім'ї Романових.

Згадуючи свій приїзд до Росії і відвідування Марфо-Маріїнської обителі, заснованої святою княгинею, голова англікан зазначив, що «був глибоко зворушений, побачивши, з якою відданістю сестри віддають себе служінню на благо сиріт та дітей з обмеженими можливостями».