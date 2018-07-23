У США в мормонській церкві невідомий відкрив стрілянину по прихожанам: одна людина загинула
12:18, 23 липня 2018Світ
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У місті Феллон невідомий відкрив стрілянину в мормонській церкві / twitter.com
У місті Феллон американського штату Невада невідомий відкрив стрілянину в мормонській церкві.
Про це повідомляє "NEWSONE" з посиланням на "Fox News".
Відзначається, що загинула одна людина й ще одна постраждала.
За даними поліції, 48-річний місцевий житель прийшов у церкву, де в цей час зібралися близько 50 чоловік і почав стріляти. Чоловік зробив кілька пострілів, покинув будівлю й пішов додому. Пізніше чоловік погодився здатися поліції після дзвінка правоохоронців. Відзначається, що мотиви його вчинку поки не відомі.
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