У США в мормонській церкві невідомий відкрив стрілянину по прихожанам: одна людина загинула

У місті Феллон американського штату Невада невідомий відкрив стрілянину в мормонській церкві.

Про це повідомляє "NEWSONE" з посиланням на "Fox News".

Відзначається, що загинула одна людина й ще одна постраждала.

За даними поліції, 48-річний місцевий житель прийшов у церкву, де в цей час зібралися близько 50 чоловік і почав стріляти. Чоловік зробив кілька пострілів, покинув будівлю й пішов додому. Пізніше чоловік погодився здатися поліції після дзвінка правоохоронців. Відзначається, що мотиви його вчинку поки не відомі.