Голівуд готує три фільми про боротьбу жінок за право на аборт

У Голлівуді готують кілька фільмів про боротьбу жінок за право на аборт .

Як інформує LifeSiteNews, зараз у процесі розробки є щонайменше три фільми про підпільну мережу «Jane Collective», яка допомагала жінкам проводити нелегальні аборти в період до 1973 року. Серед них фільми «Ask for Jane» Cait Cortelyou, «Call Jane» Саймона Кертіса та «This Is Jane» від Amazon Studios.

Повідомляється, що сюжети цих фільмів подаються через рішуче проабортативну призму.

Метою цих фільмів є «розповісти історії жінок, бо молоді дівчата не знають наскільки важко жінки боролись за те, щоб мати контроль над своїм тілом», - розповіла Мелісса Сільверштайн.

Також зазначається, що на противагу цим фільмам, до виходу готується про-лайф фільм під назвою «Roe v. Wade». Серед виконавців ролей у ньому є Стівен Болдуін, Джон Войт та Стейсі Деш. Метою фільму є показати «замовчувану історію того, як люди брехали, як брехали ЗМІ, як маніпулювали судами, щоб провести законопроект, який від того часу забрав життя у понад 60 мільйонів американців».

Нагадаємо, що «Roe v. Wade» (Роу проти Уейда) - історичне рішення Верховного Суду США щодо законності абортів. Суд постановив, що жінка має право перервати вагітність за власним бажанням до тих пір, доки плід не стане життєздатним, тобто до сьомого місяця вагітності. Підставою рішення стало право на недоторканність особистого життя.