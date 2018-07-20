Зі склепу британської церкви викрадена колекція людських черепів.

У Британії злочинці вкрали понад 20 людських черепів із церкви Святого Леонарда, яка розташована у графстві Кент, повідомляє The Sun.

Церква Святого Леонарда володіє найбільшою колекцією людських останків. У підземному склепі (осуарії) на полицях заввишки з людський зріст зібрано понад 1 000 черепів.

Раніше вважалося, що кістки належали воїнам, полеглим у битві при Гастінгсі, але насправді це останки місцевих жителів часів XIII-XV століть, які були перенесені до церкви з кладовища. Більшість кісток належить жінкам.

У даний час поліція розшукує злочинців, які викрали з невідомою метою 21 череп.

Осуарії, як правило, являють собою місце для відкритого зберігання кісток у склепах або каплицях. Незважаючи на символізм, у цього звичаю є і практична мета – економія місця на кладовищах. До найбільш відомих відносяться осуарії при церкві Санта-Марія-делла-Кончеционе в Римі, а також Кісткосховище у передмісті чеського міста Кутна Гора, у якому кістки використані в якості матеріалу для оформлення каплиці.