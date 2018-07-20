У пам'ять про екіпаж затонулого у 1940 підводного човна на дні Баренцева моря встановлено православний хрест

Православний хрест у пам'ять про загиблий екіпаж підводного човна Д-1 «Декабрист», затонулого при нез'ясованих обставинах у 1940 році, встановили поблизу від корпусу судна на дні Баренцевого моря.

Крім хреста, на корпусі човна була встановлена меморіальна дошка з назвою човни і списком екіпажу, яким командував капітан-лейтенант Федір Єльтищев, повідомляє сайт журналу "Фома" з посиланням на «Мурманський вісник».

Спроби відшукати і обстежити місце загибелі підводного човна робилися неодноразово і, нарешті, це вдалося зробити. Підводний човен був виявлений на глибині 250 метрів у Мотовській затоці Баренцевого моря.

Д-1 «Декабрист» - перший радянський підводний човен, закладений 5 березня 1927 року на Балтійському заводі в Ленінграді. У серпні 1933 року він увійшов до складу Північної військової флотилії. У 1938 році Д-1 провів у морі понад 120 діб, що стало рекордом для того часу. Зробив два бойових походи у ході Радянсько-фінської війни. 13 листопада 1940 року підводний човен затонув при нез'ясованих обставинах.

Згідно з даними сайту "Велика Вітчизняна під водою", на "Д-1" 13 листопада 1940 року загинуло 55 людей.