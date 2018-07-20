Університет Глазго звільнив католицького капелана через молитву за проведений гей-парад

Католицького священика звільнили з посади капелана університету в Глазго після того, як він провів молитву вервиці як акт надолуження за проведений у цьому місті гей-парад.

Отець Марк Морріс, котрий був капеланом у Каледонському університеті Глазго, 16 липня провів молитву вервиці «як надолуження за важку образу Бога під час гей-параду», що відбувся в Глазго 14 липня. Про це повідомляє "Католицький оглядач".

Після скарг з боку ЛГБТ-груп, ректор університету Памела Ґілліз оголосила, що «після проведених консультацій, о. Марк Морріс не повернеться до праці капелана університету у вересні».

За її словами, університет продовжить співпрацю з Архиєпархією Глазго, щоб забезпечувати капеланський супровід працівників і студентів.

Католицька спільнота університету видала заяву, в якій висловила повну підтримку священику і солідарність з ним, просячи керівництво закладу змінити своє рішення. «Недопустимо, щоб католицького священика звільняли з посади католицького капелана лише за те, що він підтвердив вчення католицької віри», - цитує заяву спільноти CNA.