У Британії з храму викрали понад 20 людських черепів

Більше 20 людських черепів було викрадено з церкви Святого Леонарда, розташованої в графстві Кент у Великобританії.

Стародавні черепи були частиною моторошної колекції, однієї з найбільших колекцій людських решток, повідомляє "2+2" з посиланням на "The Sun".

Колекція дуже добре збережена: вона включає в себе більше 1000 черепів, акуратно розставлених всередині 4-х аркових стелажів, а гора кісток сягає в висоту 1,8 м.

Раніше вважалося, що кістки належали воїнам, полеглим у битві при Гастінгсі, але насправді це рештки місцевих жителів часів XIII – XV століть, які були перенесені у церкву з кладовища. Більшість кісток належить жінкам. На деяких черепах є сліди травм, отриманих від ударів, на інших – ознаки інфекційних захворювань. Результати досліджень допомогли історикам отримати нові знання про спосіб життя та причину смерті стародавніх предків.

Англійські дослідники спробували з'ясувати, якій кількості людей належать кістки. Хоча, як стверджують фахівці, точну цифру назвати неможливо, можна з точністю говорити про 2 тисячі осіб.

Наразі поліція розшукує злочинців, які викрали 21 давній артефакт.