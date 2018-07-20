У Римі комунальники випадково відкопали одну з перших християнських церков та кладовище

Комунальники випадково відкопали одну з перших церков у Римі.

Як повідомляє "Голос", вона могла бути побудована в 1 столітті нашої ери. Також електрики виявили гробниці, де покоїлися стародавні римляни.

Будівля складається з чотирьох кімнат, стіни яких виконані з цегли. Також присутній мармур червоних, зелених і бежевих кольорів, привезений із Спарти, Єгипту та Тунісу. Місце оглянуть кваліфіковані археологи.

Виявилено і кладовище, на якому збереглися останки одного римлянина. Фахівці припускають, що розкопана християнська церква була престижною. У будівлі могла проживати шляхетна родина або ж могли проводити різні культи.