У Римі комунальники випадково відкопали одну з перших християнських церков та кладовище
10:16, 20 липня 2018Світ
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Комунальники випадково відкопали одну з перших церков у Римі / uagolos.com
Комунальники випадково відкопали одну з перших церков у Римі.
Як повідомляє "Голос", вона могла бути побудована в 1 столітті нашої ери. Також електрики виявили гробниці, де покоїлися стародавні римляни.
Будівля складається з чотирьох кімнат, стіни яких виконані з цегли. Також присутній мармур червоних, зелених і бежевих кольорів, привезений із Спарти, Єгипту та Тунісу. Місце оглянуть кваліфіковані археологи.
Виявилено і кладовище, на якому збереглися останки одного римлянина. Фахівці припускають, що розкопана християнська церква була престижною. У будівлі могла проживати шляхетна родина або ж могли проводити різні культи.
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