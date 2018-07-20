У Швейцарії церковний дзвін замінили рінгтоном мобільного

01:24, 20 липня 2018
Світ
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У Люцерні дзвін замінили на звуки мобільного рінгтона / bbc.com

Ідея належить двом студенткам школи мистецтв, яких попросили придумати заміну дзвонам на час ремонту, повідомляє "Русская служба ВВС".

Цей проект - частина арт-виставки, яка проходить у Люцерні до кінця липня.

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