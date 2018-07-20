У Швейцарії церковний дзвін замінили рінгтоном мобільного
01:24, 20 липня 2018Світ
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У Люцерні дзвін замінили на звуки мобільного рінгтона / bbc.com
У швейцарському Люцерні в одній з церков дзвони замінили на звуки мобільного рінгтона.
Ідея належить двом студенткам школи мистецтв, яких попросили придумати заміну дзвонам на час ремонту, повідомляє "Русская служба ВВС".
Цей проект - частина арт-виставки, яка проходить у Люцерні до кінця липня.
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