У Швейцарії церковний дзвін замінили рінгтоном мобільного

У швейцарському Люцерні в одній з церков дзвони замінили на звуки мобільного рінгтона.

Ідея належить двом студенткам школи мистецтв, яких попросили придумати заміну дзвонам на час ремонту, повідомляє "Русская служба ВВС".

Цей проект - частина арт-виставки, яка проходить у Люцерні до кінця липня.