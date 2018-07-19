У Сирії знайшли підземний хід, де християни III-IV століть ховалися від переслідувань

Таємний підземний хід з укриттям, у якому християни III-IV століть рятувалися від переслідувань, виявили сирійські археологи.

Підземний тунель з укриттям знайдений у районі міста Манбидж на півночі країни, де в давні часи розташовувався Ієраполіс, який був центром римської провінції Євфрат, повідомляє видання «The Gospel Herald».

Розкопки тривали з перервою кілька років, починаючи з 2014 року.

Археологам вдалося знайти вузький тунель і бічний прохід, який, можливо, використовувався християнами для відправки таємних послань.

Також у цьому місці були виявлені потаємні двері, зроблені з великих каменів, і тимчасовий вівтар зі сходами. На кам'яних колонах і стінах були вигравірувані хрести і священні тексти.

Крім цього, було знайдено підземне кладовище, на якому, імовірно, ховали священнослужителів.

Під час розкопок археологи знайшли і ще один фрагмент стародавніх споруд — кам'яні сходи, що вели у підземелля, та численні підземні приміщення, прикрашені християнською символікою.

Як вважають вчені, підземні приміщення перестали використовуватися християнами для проведення зборів і богослужінь після легалізації християнства в імперії, тобто після Міланського едикту імператора Костянтина (313 рік за Н. Х.).