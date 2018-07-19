Християнські лідери Нігерії оголосили, що в країні геноцид віруючих

Християнські лідери Нігерії оголосили про те, що лише з початку поточного року в країні на релігійному ґрунті було вбито понад 6 тисяч християн.

У прес-релізі Християнської асоціації Нігерії та голів церковних деномінацій в штаті Плато наголошується, що більша частина убитих – це жінки і діти, повідомляє Islam-today.

Примітно, що гинуть нігерійці не лише від рук терористів забороненої в Росії угруповання «Боко Харам», а й у результаті нічних рейдів збройних пастухів фулані.

«Ми особливо стурбовані, що широко поширилася ненадійність у країні, де безглузді напади та вбивства збройними пастухами фулані, бандитами та терористами відбуваються щодня у наших громадах без будь-яких обмежень, попри величезні інвестиції в служби безпеки», - наголошується, зокрема, в документі.

Нігерія, на думку християнських лідерів «наближається до геноциду». «Будь ласка, не робіть тієї ж помилки, що й у випадку геноциду в Руанді. Це сталося під нашим носом, але ніхто не зупинив геноцид, і ми добре знаємо, чим все закінчилося», - зазначив, зокрема, єпископ РКЦ Вільям Авенья, посилаючись на масове знищення народності тутсі в Руанді, де в 1994 році було вбито близько 1 мільйона чоловік.