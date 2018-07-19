Врятовані з печери в Таїланді діти тимчасово стануть буддійськими ченцями

Врятовані з печери в Таїланді діти вшанують пам'ять загиблого під час рятувальної операції дайвера.

Під час офіційної прес-конференції вони висловили співчуття рідним 38-річного колишнього спецпризначенця ВМС Самарна Пунана, загиблого під час рятувальної операції, повідомляє "Правмір".

"Ми відчуваємо себе винними в його смерті. Винними перед його родиною", - розповів Екапол Чантавонг.

Хлопці написали листи подяки рідним дайвера. Вони заявили, що прийняли рішення тимчасово постригтися в ченці в пам'ять про загиблого водолаза, повідомляє тайський телеканал TNN 24. Тимчасовий чернечий постриг практикується в тайському буддизмі. Його приймуть 10 хлопчиків і їх тренер. Двоє підлітків-футболістів сповідують християнство та іслам, вони висловлять свою подяку учасникам рятувальної операції так, як це прийнято в їх релігіях.

Юнацька футбольна команда з 12 дітей і їх 25-річний тренер Еккапол Чантавонг 23 червня зайшли в печеру Тхам Луанг Нанг Нон на екскурсію. Вийти з неї вони не змогли, бо через зливові дощі вхід виявився заблокований. Дітей знайшли живими через 9 днів, після цього почалася складна рятувальна операція, під час якої загинув дайвер Самарн Пунан. За три дні всі діти були виведені на поверхню дайверами.