Врятовані з печери в Таїланді діти тимчасово стануть буддійськими ченцями

13:47, 19 липня 2018
Світ
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Підліткова футбольна команда «Дикі кабани» / REUTERS

Під час офіційної прес-конференції вони висловили співчуття рідним 38-річного колишнього спецпризначенця ВМС Самарна Пунана, загиблого під час рятувальної операції, повідомляє "Правмір".

"Ми відчуваємо себе винними в його смерті. Винними перед його родиною", - розповів Екапол Чантавонг.

Хлопці написали листи подяки рідним дайвера. Вони заявили, що прийняли рішення тимчасово постригтися в ченці в пам'ять про загиблого водолаза, повідомляє тайський телеканал TNN 24. Тимчасовий чернечий постриг практикується в тайському буддизмі. Його приймуть 10 хлопчиків і їх тренер. Двоє підлітків-футболістів сповідують християнство та іслам, вони висловлять свою подяку учасникам рятувальної операції так, як це прийнято в їх релігіях.

Юнацька футбольна команда з 12 дітей і їх 25-річний тренер Еккапол Чантавонг 23 червня зайшли в печеру Тхам Луанг Нанг Нон на екскурсію. Вийти з неї вони не змогли, бо через зливові дощі вхід виявився заблокований. Дітей знайшли живими через 9 днів, після цього почалася складна рятувальна операція, під час якої загинув дайвер Самарн Пунан. За три дні всі діти були виведені на поверхню дайверами.

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