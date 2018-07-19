Африканський пастор-сатаніст зізнався у ритуальному вбивстві понад 600 дітей

В державі Гана у Західній Африці пастор, виступаючи на телебаченні, зробив шокуюче зізнання. З народження духовний наставник, за його словами, був слугою диявола і за два десятки років він приніс у жертву сатані кілька сотень людей.

У телевізійному інтерв'ю пастор, який приховував своє обличчя під маскою, розповів, що скоїв 675 ритуальних вбивств, пише The Daily Mail.

Понад 600 його жертв були дітьми, яких передали священикові лікарі та медсестри, що також були сатаністами.

Злочини скоювалися священиком протягом 17 років.

З розповіді пастиря, якому виповнилося близько 30 років, випливає, що він з народження відчував себе слугою диявола. Чоловік також стверджує, що входив у контакт з 650 демонічними духами.

За словами священнослужителя, він кається у скоєному, і відмовився від сатанізму. Проте чоловік додав, що у Гані є й інші "псевдосвященики", які обманюють паству і є слугами диявола.

Пастор заперечував, що виступив з шокуючою заявою на телебаченні заради отримання грошової винагороди. За словами колишнього сатаніста, він є сином голови Верховного суду, який залишив йому велику спадщину у вигляді об'єктів нерухомості.