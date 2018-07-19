В іспанській церкві відкрився музей «природних» мумій

У Сарагосі створений перший в Іспанії Музей мумій, де відвідувачі можуть «зустрітися зі смертю віч-на-віч».

Музей створено на базі Церкви Асунсьйон, розташованої на головній площі Кінто, повідомляє портал noticia.ru.

Унікальність експозиції полягає в тому, що мумії були виявлені там, де вони і виставляються, а процес муміфікації відбувався природним шляхом.

У 2011 році були виявлені тіла 1061 людини, які були поховані у XVIII - XIX століттях. 15 з них містичним чином муміфікувалися без людського втручання. Фахівці пов'язують це з умовами ґрунту та стабільним температурним режимом протягом усього року. Крім того, у могилах відмінно збереглися одяг, взуття, прикраси та інші предмети, які також відтепер виставлені у музеї.

Процес музеєфікації церкви, яка сама по собі є історико-культурною пам'яткою, зайняв близько трьох років, і включав кілька етапів археологічних розкопок і роботу з консервації.

У музеї обіцяють унікальний і шокуючий досвід, який нікого не залишить байдужим. Повідомляється, що за місяць з моменту відкриття виставку відвідали понад 1000 осіб: від археологів до людей, які цікавляться потойбічними світами.