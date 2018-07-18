Індійська поліція розслідує справу про зґвалтування черниці католицьким єпископом

В Індії розслідують діяльність римо-католицького єпископа Франко Мулаккала, голови дієцезії Джаландхара, після того, як черниця зі штату Керала звинуватила його у зґвалтуванні її у 2014 році і неодноразовому сексуальному насильстві над нею протягом наступних двох років.

Єпископ рішуче заперечує претензії і звинувачення та заявляє, що черниця звинувачує його, щоб уникнути дисциплінарних стягнень з його боку, передає інформаційне агентство CNA.

54-річний єпископ Франко Мулаккал очолює римсько-католицьку єпархію у північному індійському штаті Пенджаб. Він також здійснює духовну опіку та спостерігає за громадою Місіонерів Іісуса Христа, до якої належить його передбачувана жертва.

Черниця сказала, що її зґвалтування сталося під час візиту єпископа у травні 2014 року до монастиря у штаті Керала. У скарзі на 72 сторінках у поліцію, яку подала 29 червня цього року, черниця стверджує, що єпископ сексуально зловживав нею більше 12 разів протягом двох років.

У поліції розповіли, що черниця наполягає на своїх звинуваченнях і в зв'язку із цим буде проходити медичний огляд, який визначить, чи зазнала вона сексуального насильства.