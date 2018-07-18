В Афганістані бойовики ІДІЛ розстріляли 15 людей під час намазу

В Афганістані бойовики «Ісламської держави» жорстоко розправилися із п'ятнадцятьма талібами у той момент, коли вони здійснювали намаз у будинку одного зі своїх командирів у провінції Сарі-Куль на півночі країни.

Як з посиланням на місцеву владу повідомляє Islam-today, два бойовики ІДІЛ увійшли до будинку під час молитви і відкрили вогонь. 15 членів «Талібану» загинули, ще щонайменше 5 людей отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про відкрите протистояння двох членів терористичних організацій на території Афганістану.