В Афганістані бойовики ІДІЛ розстріляли 15 людей під час намазу
21:27, 18 липня 2018Світ
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Бойовики ІДІЛ розстріляли 15 людей під час намазу / islam-today.ru
В Афганістані бойовики «Ісламської держави» жорстоко розправилися із п'ятнадцятьма талібами у той момент, коли вони здійснювали намаз у будинку одного зі своїх командирів у провінції Сарі-Куль на півночі країни.
Як з посиланням на місцеву владу повідомляє Islam-today, два бойовики ІДІЛ увійшли до будинку під час молитви і відкрили вогонь. 15 членів «Талібану» загинули, ще щонайменше 5 людей отримали поранення.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про відкрите протистояння двох членів терористичних організацій на території Афганістану.
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