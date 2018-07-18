У Таїланді заарештували ченця за підозрою у вбивстві дівчини, з якої він виганяв «злих духів»

У Таїланді заарештували монаха, якого правоохоронці підозрюють у ненавмисному вбивстві.

Як повідомляє "Islam-today" з посиланням на "Bangkok Post", священнослужитель, за інформацією поліції, випадково вбив 18-річну дівчину, виганяючи з неї "злих духів".

43-річний чоловік, який після трагедії зняв з себе чернечий сан дав дівчині під час ритуалу випити якийсь відвар власного приготування, після чого та втратила свідомість і незабаром померла. Причину смерті лікарям встановити так і не вдалося. Ймовірно, дівчина могла померти від алергічної реакції на один з компонентів «цілющого відвару» – відомо, що перед втратою свідомості у неї спостерігалася блювота.

Сам чернець заявив, що намірів вбити дівчину у нього не було. А провести ритуал він вирішив, коли побачив на її шиї темний «знак», що свідчить про прокляття і вселення в неї «злого духа».

Смерть дівчини, за словами затриманого, стала для нього шоком, оскільки аналогічні ритуали за допомогою того ж відвару він проводив безліч разів, в тому числі, як стверджує священнослужитель, успішно виліковував за його допомогою алкогольну та наркотичну залежність.