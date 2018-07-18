Християни піддаються гонінням у 144 країнах світу - дослідження

Недавні дослідження показали, що ворожість щодо релігії зростає в усьому світі, бо другий рік поспіль набирають обертів різні обмеження для християн з боку урядів різних країн, а також почастішали випадки нападу на християн, винуватці яких залишаються безкарними.

Про це повідомляє "Седмиця".

Дев'яте щорічне дослідження центру Pew, результати якого були опубліковані 12 липня, показало, що в 2016 році у 198 країнах світу в тому чи іншому вигляді мали місце гоніння на християн. Незалежно від того, чи запроваджують уряди цих країн закони, ворожі до релігії, чи ні, гоніння, вчинені проти релігійних меншин у цих країнах, стрімко наростають.

Більше чверті (28%) країн з представлених у списку мали «високий» або «дуже високий» рівень державних обмежень щодо релігії в 2016 році, що на 25% більше, ніж роком раніше, говориться в доповіді центру Pew.

Країни в цих категоріях набрали не менше 4,5 балів за індексом урядових обмежень (за 10-бальною шкалою, заснованою на 20 показниках державної політики проти релігійного самовираження, від заборон до прямих фізичних нападів на релігійні громади).

Південно-східна азіатська країна Лаос перейшла в категорію країн з «дуже високим» рівнем обмежень у сфері релігії в 2016 році через введення нової політики, яка дозволяє уряду зупинити будь-яку релігійну діяльність, яку вона вважає загрозою законам чи звичаями країни.

Згідно з даним досліджень, 27 % країн світу мали «високий» або «дуже високий» рівень бойових дій, пов'язаних з релігією. Як і індекс державних обмежень, індекс бойових дій, який використовується дослідниками, визначається за 10-бальною шкалою, що вимірює більше десятка критеріїв бойових дій, таких як міжконфесійна напруженість і тероризм, пов'язаний з релігією.

Приблизно в 10 % країн, де ростуть релігійна ворожість і обмеження, пропагуються націоналістичні погляди.

«16 % країн, зазначених у звіті, організували соціальні групи, які використовували націоналістичну риторику проти релігійних меншин у країні», - зазначила дослідник Катаянг Кіши.

Найбільш переслідуваними релігійними групами з боку уряду або соціальних груп були християни і мусульмани - два найбільших релігійних напрямки у світі. У 2016 році християни зіткнулися з загальною соціальною ворожістю і державними обмеженнями в 144 країнах, мусульмани - у 142 країнах.