Єрусалимські Дамаські ворота: три життя (рос.)

Дамасские ворота в Иерусалиме находятся в западной стене Старого города. Это очень нарядные, украшенные орнаментом ворота, которые «смотрят» на север. Дорога от них ведет к древним, упомянутым в Библии городам — Дамаску и Шхему. В честь второго ворота называются еще Шхемскими или Наблусскими (арабское название Шхема — Наблус).

Первый археологически подтвержденный «вариант» существовал во времена Ирода Антипы (при раскопках был найден фрагмент, датированный этим временем).

В 132 г. н.э. в Иудее началось восстание Бар-Кохбы, жестоко подавленное императором Элием Адрианом. Еврейский мятеж носил очень идеологизированный характер — раввин Акива объявил Шимона Бар-Кохбу Мессией, которого ждали все иудеи. Тот на три года захватил власть над страной — дело дошло до создания независимого от Рима правительства и чеканки монеты. Разумеется, император Адриан не мог допустить такой самостоятельности римской провинции, каковой являлась в тот момент Иудея — и решил показать, кто тут хозяин. Закончилось все жесточайшим притеснением евреев и изгнанием их из Иерусалима, да и Святой Город как бы официально прекратил свое существование — Адриан переименовал его в честь себя и бога Юпитера. Крепостные стены и ворота были разрушены, но затем Адриан столкнулся с необходимостью снова укрепить «теперь римский» город. Пришлось восстанавливать и то и другое. Вторая версия Дамасских ворот появилась при Адриане: это было монументальное сооружение с тремя арочными конструкциями. Восточная арка дожила до нынешнего времени.

Именно эти Дамасские ворота отмечены на самой древней карте Эрец Исраэль — мозаичной, найденной в Иордании, в православном храме города Мадаба — еще на ней имеется изображение Золотых и Львиных.

Адриан установил возле них типично римский монумент — триумфальную колонну в свою честь, и арабское население прозвало Дамасские ворота еще и «Баб аль-Амуд» («ворота колонны»). Колонна тоже есть на карте из Мадабы. От нее отмерялись все дорожные расстояния от Иерусалима.

Ворота были разрушены во времена крестоносцев — и отстроены вновь. Рыцари Креста называли их совершенно по-христиански — воротами Св. Стефана ( так как рядом с ними располагалась базилика в честь этого святого, построенная византийской императрицей Элией Евдокией Августой, супругой Феодосия II.

Четвертая жизнь: от XVI века до наших дней

Те ворота, что видим мы сегодня, построены в 1542 году султаном Сулейманом Великолепным на фундаменте разрушенных Адриановых. Почти в Сулеймановом виде — если не считать повреждений от времени — они пребывают и теперь.

В 1967 г. именно через Дамасские ворота прошли воины-парашютисты Армии обороны Израиля.

Сейчас они — основной вход в Мусульманский квартал Старого города. А снаружи они глядят прямо на арабский район Шейх Джарах (Восточный Иерусалим) и из этого района видны отовсюду. Прямо за ними находится шумный и пестрый арабский рынок.

Дамасские ворота — в каком-то смысле религиозное «зеркало» Старого города, характеризующее его как место, объединяющее три религии.

В пятницу можно видеть, как через них чинно шествуют мусульмане — в мечеть Аль Акса на Храмовой горе.

По пятницам же христиане — братья ордена Святого Франциска — шествуют через Мусульманский квартал по крестному пути Христа — Виа Долороса, что находится буквально в 200 м от Дамасских ворот.

А суббота — день евреев. Верующие иудеи в черных костюмах, шляпах и кипах направляются к Стене Плача.

Архитектура ворот

Сулейман Великолепный при постройке решил явить «неверным» все великолепие Оттоманской империи. Дамасские ворота располагаются меж двумя башнями, имеющими навесные бойницы. А над самим проемом была еще одна башня меньших размеров, также с амбразурами для стрельбы из луков. То есть ворота мыслились как сооружение оборонительное. Это подтверждает и расположение прохода — он не прямой, а образует ломаную линию в виде буквы Г, чтоб усложнить задачу штурмующим врагам. Возможно, именно во времена Сулеймана ворота получили еще одно свое имя — Баб аль-Наср («врата победы»).

К ним ведут ступени вниз, как в амфитеатре — это постройка уже начала XX в.

По рисункам времен Британского мандата и по фотографиям Дамасских ворот середины XX в.— до Шестидневной войны — проводилась их реставрация в 2011 г. Были восстановлены разбитая осколками снарядов башенка с бойницей и сильно поврежденный орнамент сверху ворот.

Дамасские ворота в литературе и искусстве

«Дамасские ворота» — так называется роман Роберта Стоуна, посвященный «иерусалимскому синдрому» — психическому феномену, возможному только на Святой Земле (самый обычный человек внезапно воображает себя Мессией, спасителем мира, а в женском варианте — Богородицей). В романе — причудливое сплетение судеб самых разных персонажей, характерное только для Святого Города.

Дамасские ворота можно увидеть на старых художественных фото знаменитого французского фотографа Феликса Бонфиса (1872 год!), полотнах современных художников Макса Бирштейна и Виктора Бриндача.

Советы туристам

Знатоки арабского рынка прямо за воротами утверждают, что там все дешевле, а если и нет — можно поторговаться. А лучше всего приходить к концу дня: цены очень существенно снижаются!

Но будьте внимательны: не задерживайтесь в Мусульманском квартале допоздна — Дамасские ворота закрываются на ночь. Придется ночевать с арабами (шутка, разгуливать ночами по этому кварталу, особенно в одиночестве, крайне нежелательно).

По пятницам и субботам экскурсии к Дамасским воротам стараются не привозить. Если вы — самостоятельный путешественник и хотите во что бы то ни стало погулять здесь в эти дни, постарайтесь вести себя сдержанно и не щеголять слишком открытой одеждой: все-таки люди идут молиться, элементарная вежливость — не сбивать их молитвенный настрой.

Что можно посмотреть рядом

Восточная арка, оставшаяся от древних ворот Адриана, слева от нынешних, сейчас является входом в исторический музей. Там можно посмотреть на старинные карты Иерусалима, артефакты, найденные при раскопках подземных галерей византийских времен возле Дамасских ворот, статую Адриана, снятую с триумфальной колонны (саму колонну так и не обнаружили).

Рядом есть винтовая лестница, по которой можно забраться на стены и прогуляться на восток до ворот Ирода — или на запад до Новых, а затем до Яффских. Виды, открывающиеся со стен, очень живописны, получаются отличные фото.

Недалеко находится пещера царя Цидкиягу — место, окутанное легендами, каменоломня под землей площадью 9000 кв.м. Вход платный, посещать лучше с экскурсоводом. Работает с воскресенья по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу – до 14:00, по субботам и праздникам закрыта.

От Дамасских ворот есть короткий путь к Стене Плача, открытый в 1979 году.

Если идти от них прямо — попадете на Виа Долороса.

Как добраться самостоятельно

От Центрального автовокзала Иерусалима:

на трамвае до остановки City Hall;

на автобусах №№ 1, 2, 3, 21.

Возле Дамасских ворот есть стоянка такси. Справа — платная парковка.

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