У США статуя Діви Марії «заплакала» оливковою олією

Скульптура Діви Марії, яка замироточила у церкві в Нью-Мексико, піддалася дослідженню після того, як її сльози виявилися оливковою олією.

Статуя, яка перебуває у католицькій церкві Богоматері у Хоббсе, пройшла хімічний аналіз, який визначив сльози як «ароматизовану оливкову олію». Про це повідомляють "Новини Америки".

«Деякі зі свідків стверджували, що вони пахнуть трояндами, - сказав єпископ Оскар Канту (Oscar Cantu) з єпархії в інтерв'ю «Las Cruces Sun News». – Це щось схоже на олію, яку я благословляю і освячую кожен рік, яку ми використовуємо для хрещення і для рукоположення священиків».

Проводиться розслідування, щоб з'ясувати, чи був прояв вологи на бронзовій скульптурі природним, сказала Канту.

Єпархія також вивчила внутрішню частину статуї і не знайшла нічого дивного і незвичайного.

«Всередині немає нічого, чого не повинно бути, крім павутини», - сказав він.

Якщо церква зробить висновок, що сльози надприродні, то Канту сказав, що йому доведеться вирішувати, чи вони від Бога, чи від злого духа.