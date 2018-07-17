Угорські туристи отримали умовний термін за крадіжку цеглин з Освенцима

Двоє туристів з Угорщини спробували поцупити цеглу зі стін крематорію в музеї, розташованому на території колишнього нацистського табору Освенцим (або Аушвіц).

Злочинців, 30-річну жінку і 36-річного чоловіка спіймали інші туристи, які помітили, як порушники складають до себе в сумки шматки зруйнованих стін, повідомляє Jewish.ru.

Свідки розповіли про побачене працівникам охорони, і злодіїв оштрафували на 400 доларів. Також їх засудили до одного року ув'язнення умовно.

«Угорці розповіли, що вони лише хотіли взяти з собою цеглу на сувеніри і не розуміли, що їх дії можуть мати наслідки», - повідомив офіцер поліції Матеуш Дрваль.

Концентраційний табір Освенцим розташовувався у 60 кілометрах від Кракова. Вважається найбільшим нацистським табором смерті, одним з головних символів Голокосту. За різними оцінками, в Освенцімі були вбиті близько 1,4 мільйона чоловік, більше мільйона з них були євреями. У 1947 році на території колишнього табору був відкритий музей.