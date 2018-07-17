Ватикан дорікнув владі Праги за перетворення костелу на еротичний клуб

Ватикан готується видати директиву про належне поводження зі старими церквами, у яких вже не проводяться служби.

За словами міністра культури Ватикану Джанфранко Равазі, багато єпархій у Європі, Північній Америці та Австралії володіють недіючими церквами і не мають коштів утримувати їх. Тому церкви перетворюються на тренажерні зали, нічні клуби або кафе, повідомляє "Празький експрес".

У якості прикладу він навів деякий празький костел, перетворений на нічний клуб. Журналісти переконані, що мова йде про костел святого архангела Михаїла у Празі, у якому деякий час дійсно розташовувався музичний клуб з еротичною програмою, проте на даний момент він закритий.

Раніше костел не раз намагалися перебудувати і змінити призначення. На цей час приватна фірма, яка володіє костелом, судиться за право проводити реконструкцію.

У районному управлінні Праги запевняють, що після реконструкції зовнішній вигляд костелу буде збережений, а в приміщенні будуть проводитися культурно-громадські заходи.

Також в управлінні погодилися, що раніше приміщення використовувалося не належним чином.