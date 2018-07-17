Фінський колекціонер передав колекцію з 900 предметів церковному музею

Художник Рісто Вилхунен з Куопіо прийняв рішення передати за заповітом своє зібрання мідно-литих, живописних ікон та християнського начиння Фонду Православного церковного музею Фінляндії.

Значне зібрання налічує майже дев'ятсот предметів, повідомляє сайт Фінляндської Православної Церкви.

"Частина колекції знаходиться вдома у художника, однак частина предметів становить зібрання імені Рісто Вилхунена Міського музею Вантаа. Тепер художник за згодою глави Міського музею Вантаа прийняв рішення і ці предмети передати музею «Риза», де вони і повинні знаходитися у зв'язку з домовленостями між музеями щодо відповідальності за передане зібрання", – висловлює радість керівник музею «Риза» Тереза Тентсі.

Більшу частину зібрання представляють мідно-литі ікони, які датуються переважно XVIII та XIX ст. У зібранні є і сучасні предмети. В останні роки Вилхунен став збирати друковані ікони.

Дар у спадок буде виставлений публіці у музеї «Риза» навесні 2020 року, у рамках виставки на честь 75-річчя художника.

Ряд предметів буде виставлений і в резиденції Архієпископа Гельсінкі і всієї Фінляндії у Гельсінкі.