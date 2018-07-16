У Лівії генерал-майор застрелився у мечеті під час ранкового намазу

У Лівії на території однієї з мечетей стався надзвичайний випадок – чоловік покінчив із собою під час ранкового намазу.

Міністерство внутрішніх справ Лівії підтвердило, що в мечеті Бен Набі в Тріполі стався суїцид, причому самогубцем виявився високопоставлений офіцер міністерства оборони, повідомляє IslamNews з посиланням на Libya Observer.

Генерал-майор Хайрі аль-Ритимі застрелився з пістолета у тахаратній (санвузлі) культової споруди рано вранці. Парафіяни, почувши звук пострілу, поспішили до тахаратної і побачили вже мертвого офіцера з пістолетом у руці.

За даними міністерства, перед самогубством військовий написав своєму другові повідомлення, у якому попросив доглянути за його родиною.

Причини самогубства генерал-майора поки залишаються невідомими.