Англійському лікарю відмовили у посаді через християнські погляди на гендер

Доктору Девіду Макерету, котрий 26 років працював у Національній службі здоров’я Великобританії, відмовили у посаді, на яку він претендував, через те, що лікар не використовував відповідних займенників, звертаючись до трансгендерних осіб.

Доктор претендував на посаду експерта з інвалідності, однак на перешкоді до нової посади стало те, що він вважає, що стать визначається генетично і біологічно, передає "Католицький оглядач".

«Я не нападаю на трансгендерний рух, а захищаю своє право на свободу слова і свободу віросповідання», - розповів 55-річний др. Макерет, баптист з околиць Бірмінгему.

Відповідно до «Акту рівності» 2010 року, антидискримінаційного закону в Англії, Уельсі та Шотландії, стать, сексуальна орієнтація і гендерний перерозподіл входять до захищених сфер. Тому лікар, котрий встановлює інвалідність особи, повинен звертатись до неї відповідно до її гендерної ідентичності.

«Біблія навчає нас, християн, що Бог створює людину чоловіком чи жінкою. Я не міг змовчати на це», - говорив він. За словами лікаря, його совість не дозволяла йому піддатись політиці, тому його контракт припинили.

«Перш за все, нам не дозволяють говорити те, у що ми віримо. По-друге, як показує мій випадок, нам не дозволяють думати так, як ми віримо. І зрештою, нам не дозволяють захищати те, у що ми віримо. Заявляючи, що гендер і стать визначаються при народженні, ви можете стати жертвою жорстокого нападу», - зазначив він.