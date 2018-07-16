У Британії 16 тисяч церков встановили термінали для збору пожертв

У Британії 16 тисяч церков встановили термінали для збору безготівкових пожертв.

Термінал дозволив людям набагато легше і швидше здійснювати пожертви, передає Sky News.

У 2016 році вперше з 1964, коли Англіканська церква почала вести статистику, кількість пожертв почала падати. Там це пов’язали з тим, що щороку все менше людей регулярно відвідують церкву. Натомість нововведення може змінити ситуацію.

Вікарій Церкви Іісуса Христа у Лондоні Маргарет Кейв використовує безконтактний спосіб оплати вже більше року.

«Це абсолютно інша справа. Термінал дозволив людям набагато легше і швидше платити. Ми намагаємось слідкувати за трендами, бо щороку кількість молодих людей у нашій конгрегації збільшується. Такі речі справді доводять, що ми доступні і живемо у XXI столітті, а не у темних століттях з цими торбами для сбору пожертв», розповідає Маргарет.