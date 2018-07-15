У РПЦ просять Росію прибрати з назви області на Уралі "ім'я терориста"

Руська Православна Церква виступила за перейменування Свердловської області у Єкатеринбурзьку.

Як заявив глава Синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон, оскільки столиця Уралу повернула свою первісну назву, у назві регіону так само слід позбавитися від згадки про більшовика, повідомляють російські ЗМІ.

«Думаю, що взагалі увічнення імен терористів у назвах міст, у назвах областей, у назвах вулиць - це не дуже хороший приклад для сучасного покоління. Ось ми зараз боремося із тероризмом, ми говоримо про шкоду тероризму, ми говоримо про шкоду терористичної ідеології, а чомусь наші вулиці, міста, площі, області досі носять імена тих терористів, які прийшли до влади за допомогою німців у 1917 році», - сказав митрополит.

Відзначається також, що Єкатеринбурзька єпархія РПЦ вже не раз наполягала на перейменуванні регіону.