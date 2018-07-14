Верховний суд Індії запропонував знести Тадж-Махал

Унікальний мавзолей-мечеть Тадж-Махал в Індії опинився під загрозою знесення - знищити будівлю пропонують судді Верховного суду, оскільки, на їхню думку, влада країни нічого не робить для збереження споруди.

Але, як зазначає газета Hindustan Times, судді пропонують ще два варіанти рішення проблеми - закриття комплексу або його реставрація.

Судді відзначають, що якщо Тадж-Махал не буде закінчено, то його доведеться знищити, оскільки мавзолей прийшов у занепад і з кожним роком ситуація тільки погіршується. Ремонту там не було 350 років. Через вплив шкідливих речовин від промислового виробництва білий мармур, з якого був побудований комплекс, перетворився на жовтий. Деякі стіни і зовсім забарвилися у зелений колір. При цьому будівля руйнується і ніяких заходів із її відновлення не відбувається.

Влада країни вже заявили, що доручила Індійському технічного університету зайнятися вирішенням проблеми.