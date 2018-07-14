Для казанського монастиря створюється Грузинська ікона Богоматері з морської гальки

До святкування 350-річчя принесення чудотворної Грузинської ікони Божої Матері до Раїфського Богородицького чоловічого монастиря Казанської єпархії, яке відбудеться 4 вересня, казанський художник Анна Сонячна планує створити Грузинську ікону Божої Матері з морської гальки.

Образ розміром 3,5х2,5 м розмістять на стіні монастиря зліва від входу в обитель, повідомляє "Монастирський вісник".

Над образом художник буде працювати разом зі своїми помічниками. Гості монастиря зможуть спостерігати за створенням роботи і навіть взяти участь у її складанні.

Під час виготовлення ікони художники будуть дотримуватися усіх церковних правил і регулярно відвідувати Раїфський Богородицький чоловічий монастир.

Закінчення робіт заплановано на 3 вересня.