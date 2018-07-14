В ізраїльській синагозі знайшли зображення біблійних шпигунів

В Ізраїлі археологи при розкопках стародавньої синагоги в Нижній Галілеї виявили мозаїку із зображенням знаменитої біблійної сцени.

Як повідомляє Live Science, розкопки почалися у 2012 році. За минулий період вчені виявили цілу колекцію зображень на відомі біблійні сюжети.

Одна з останніх знахідок - мозаїка із зображенням лазутчиків, яких Мойсей послав у Ханаан (Обітовану Землю).

Згідно з текстом Тори, він послав 12 лазутчиків, велівши їм дізнатися, який народ проживає у Ханаані, чи родючий там ґрунт і чи смачні фрукти. У Біблії розповідається про двох лазутчиків, які зрізали виноградний кетяг. Він був таким великим і важким, що їм довелося нести його удвох на жердині.

Виявлена мозаїка, на думку вчених, зображує саме цю сцену. Усього ж за період розкопок було знайдено 12 мозаїк на біблійні сюжети, у тому числі із зображенням Самсона. Вік усіх знахідок оцінюється приблизно в 1600 років.