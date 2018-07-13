До 100-річчя загибелі Царської сім'ї зняли фільм про святу Єлизавету Феодорівну

Особливу увагу у фільмі приділено перебуванню святої Єлизавети Феодорівни у Казані / foma.ru

До 100-річчя загибелі Царської сім'ї зняли фільм про святу преподобномученицю Велику княгиню Єлизавету Феодорівну.

Головні ролі у картині виконали відомі російські актори - Ілзе Лієпа, Олександр Михайлов, Андрій Мерзлікін. Знімали фільм у Єрусалимі, Дармштадті, Вісбадені, Казані, Москві, Єкатеринбурзі і Алапаєвську, повідомляє сайт журналу "Фома".

Фільм створений казанською знімальною групою під керівництвом режисера Олексія Барикіна з благословення митрополита Казанського і Татарстанського Феофана.

Велику увагу в ньому приділено перебуванню святої Єлизавети Феодорівни у Казані і її вкладу в облаштування собору на місці явлення Казанської ікони Божої Матері.

"Коли велика княгиня Єлизавета вирішила вклонитися Цариці Небесній на місці явлення Її Казанського образу, вона помітила, що там чогось не вистачає. Тоді на свої кошти Єлисавета Феодорівна влаштувала внизу Печерний храм. Подібних храмів у Росії більше немає", - зазначив митрополит Казанський і Татарстанський Феофан.

Вихід картини приурочений до 100-річчя загибелі святої Царської сім'ї та інших членів династії Романових. Прем'єра її відбудеться 18 липня у Казані.