У США пастор зґвалтував 17-річну прихожанка

Гучний скандал вибухнув навколо однієї з церков в американському штаті Теннессі, де пастор зґвалтував 17-річну парафіянку.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на "New York Daily News".

Про зґвалтування в поліцію повідомили родичі дівчини. Після цього 46-річного священнослужителя Джеймса Мессера затримали. Проте пізніше випустили під заставу в 150 тис. доларів.

Потерпіла розповіла поліцейським, що разом з пастором поїхала купатися на річку, однак вода виявилася занадто брудною, і вони повернулися до церкви. За словами дівчини, опинившись у храмі, чоловік почав приставати до неї, наказав роздягтися та зґвалтував на підлозі. На допиті пастор зізнався в статевому акті, але запевнив, що все відбулося за взаємною згодою.

За законами штату Тенессі, сексуальні зносини з особою молодше 18 років, навіть у разі її згоди прирівнюються до зґвалтування.