У римській базиліці святого Павла поза стінами оновили археологічну зону

Археологічна зона в Чернечому саду базиліки святого Павла поза стінами знову відкрилася для відвідувачів.

Тепер прочани та туристи зможуть зануритися в атмосферу середньовічного Риму, спустившись на кілька метрів нижче рівня сучасного міста: до послуг гостей оновлені музеєграфічні рішення, нові маршрути й оригінальне освітлення відреставрованих експонатів, повідомляє Радіо Ватикану.

Роботи проводилися під егідою адміністрації Папської базиліки святого Павла поза стінами, Ватиканських музеїв, Папського інституту християнської археології, а також римського університету «La Sapienza». Проект охоплював, зокрема, відновлення та очищення давніх фундаментів, підлогових і настінних поверхонь і стель; італійські вчені змогли поглибити дослідження в різних дисциплінах.

Виставлені на огляд стародавні споруди являють собою щільну низку будівель, які у другій половині IX століття були огороджені захисними стінами; вони - ровесники міській цитаделі Iohannipolis (названої на честь її засновника Папи Іоанна VIII), яка служила притулком для паломників і місцем для чернечих обителей. Серед мармурових уламків археологи виявили частини саркофагів, а найдавніша будівля з цієї зони розкопок було побудована між кінцем V століття та початком VI: на думку вчених, це був один із «будинків для бідних», побудованих Папою Римським Симмахом.

Вперше археологічна зона в Чернечому саду базиліки святого Павла поза стінами була відкрита для відвідувачів п'ять років тому.