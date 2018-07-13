У школах Грузії хочуть ввести вивчення історії релігії

Вивчення історії релігії в школах Грузії може початися в 2019 році.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на Dogma.ge.

«Вивчення історії релігії в загальноосвітніх школах Грузії почнеться, ймовірно, з другого семестру 2018-2019 навчального року, або з вересня 2019 року», - цитує Dogma.ge слова голови парламентської комісії з питань науки та освіти Маріам Джаші.

На її думку, розмови про те, що новий посібник з історії релігії буде розроблено та впроваджено в навчальний процес у вересні, не є реалістичними.

«Можу підтвердити, що інтенсивні консультації з вивчення історії релігії в школах ведуться з членами ради, створеної на базі міністерства освіти й науки. Мені здається, що розмови про можливу розробку та впровадження шкільного посібника з вивчення історії релігії до вересня 2018 року не є реалістичними. Хоча, можливо, до початку навчального року-2019, при включеності як священнослужителів Грузинської Православної Церкви, так і лідерів інших конфесій, у нас підручник, не орієнтований на індоктринізацію, а навпаки, сприяє отриманню учнями знань у галузі загальної історії релігії, освоєнню школярами основних принципів теології, з метою превенції тих помилок, які настільки часто відбуваються в умовах сучасних реалій. Конфлікти на релігійному ґрунті неприпустимі; необхідно розробити навички слушних оцінок ситуацій», - заявила Маріам Джаші.

За її словами, головне – домовитися щодо питань змісту, з метою здобуття учнями максимально повноцінної інформації.

«Часто ставиться питання: спеціалісти якого профілю мають викладати історію релігії. Я думаю, цей тягар відповідальності слід покласти на викладачів гуманітарних дисциплін, які пройдуть спецкурс з метою вивчення змісту та специфіки розробленої дисципліни», - заявила Маріам Джаші.