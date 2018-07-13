Із Саудівської Аравії депортують чоловіка, який зайшов у шортах до жіночого спортзалу

Із Саудівської Аравії найближчим часом буде депортований громадянин іноземної держави, який зайшов у призначений для жінок зал спортивного центру, причому, зробив це, одягнений у шорти.

Одна з представниць прекрасної статі сфотографувала порушника і виклала фото у соціальних мережах, повідомляє Islam-today.

Інцидент викликав нездоровий суспільний резонанс. Після розслідування з'ясувалося, що чоловік – співробітник спортивного центру.

Міністерство праці і соціального розвитку Саудівської Аравії прийняло рішення про його депортацію, а також про позбавлення залу, у якому інцидент стався, ліцензії.