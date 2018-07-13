Із Саудівської Аравії депортують чоловіка, який зайшов у шортах до жіночого спортзалу
05:40, 13 липня 2018Світ
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Іноземець буде висланий із Саудівської Аравії / islam-today.ru
Із Саудівської Аравії найближчим часом буде депортований громадянин іноземної держави, який зайшов у призначений для жінок зал спортивного центру, причому, зробив це, одягнений у шорти.
Одна з представниць прекрасної статі сфотографувала порушника і виклала фото у соціальних мережах, повідомляє Islam-today.
Інцидент викликав нездоровий суспільний резонанс. Після розслідування з'ясувалося, що чоловік – співробітник спортивного центру.
Міністерство праці і соціального розвитку Саудівської Аравії прийняло рішення про його депортацію, а також про позбавлення залу, у якому інцидент стався, ліцензії.
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