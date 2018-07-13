Головний тренер футбольної збірної Хорватії своїми успіхами завдячує Богові

Футбольна збірна Хорватії зіграє в неділю зі збірною Франції у фіналі Чемпіонату світу. Хорватія – глибоко католицька країна, а тренер національної збірної з футболу Златко Даліч є віруючою людиною.

У нещодавньому інтерв’ю для Хорватського католицького радіо напередодні Чемпіонату світу з футболу він розповів, що усіма своїми успіхами він завдячує своїй вірі в Бога, і що завжди носить зі собою вервицю, яка допомагає у важкі часи, повідомляє "Католицький оглядач".

«Усе, чого я досягнув у своєму житті і у професійній кар’єрі, я завдячую моїй вірі і я вдячний моєму Господу за це», - сказав він.

«Я можу радіти своїм життям, однак без віри і мотивації мені було б дуже важко досягнути таких успіхів», - говорив він. – «Коли людина втрачає надію, тоді вона повинна покластись на милосердного Бога і свою віру».

Він також додав: «Я завжди ношу зі собою вервицю, і коли відчуваю, що переходжу крізь важкий період у житті, то запихаю руку до кишені, перебираю її зернята і тоді все стає простіше».

Тренер хорватів наголосив, що «знаходити добро у житті завжди приносить задоволення, щастя і результат. Людина повинна завжди бути чесною із самою собою і з іншими».

Тренеру Далічу 51 рік, він одружений і має двох дітей. У молодості він був гравцем різних хорватських футбольних команд, включно з «Hajduk Split», «Inter Zapresic» та «Varteks Varazdin».

У 2000 році він завершив кар’єру професійного футболіста і почав тренувати хорватські команди.

У жовтні 2017 року його призначили головним тренером національної збірної Хорватії з футболу.