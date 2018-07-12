Італія визнана найбільш ісламофобською та антисемітською країною у Європі

Зовні доброзичливі і толерантні до іноземців італійці виявилися у числі найбільш нетолерантних націй в Європі.

Про це, зокрема, йдеться в аналітичній доповіді американського статистичного інституту Pew, опублікованій в авторитетному італійському тижневику l'espresso.

Дані, представлені у вигляді зведених таблиць, базуються на дослідженнях, проведених у 15 європейських країнах. В опитуванні взяли участь понад 24,5 тисячі повнолітніх жителів Європи (у середньому 1500 осіб від кожної країни).

Цифри, які викликали найбільший інтерес і занепокоєння, відображають, м'яко кажучи, неоднозначне ставлення італійців до представників релігійних меншин. Так, 12% жителів цієї країни відкрито заявили про те, що їм не хотілося б мати у якості сусідів євреїв. При тому, що цей показник зростає майже вдвічі, коли мова заходить про мусульман - з їх присутністю не готовий миритися 21% опитаних.

В середньому по Європі ставлення до іновірців склалося куди більш толерантне: всього 8% негативно налаштовані до євреїв і 11% - до мусульман. А в таких країнах, як Данія або Нідерланди, ці показники і зовсім близькі до нуля.

Статистика стає ще більш тривожною, коли мова заходить про єврея або мусульманина у колі близьких людей. Один італієць із чотирьох категорично проти того, щоб єврей і особливо мусульманин став би його другом або родичем, нехай навіть далеким. В іншому Старому Світі на це питання дивляться відносно спокійно — проти спорідненості з євреєм виступають тільки 17% респондентів, а мусульман у якості членів родини не хочуть бачити 24% опитаних.

До того ж, у розумінні більшості італійців вчення ісламу пропагує насильство, і з цієї причини воно несумісне з їх культурою та національними цінностями країни. Правда, Італію тут, як не дивно, перевершила Фінляндія, серед громадян якої цей показник склав рекордні 62%.