На міжнародному форумі відтворили кімнату, у якій розстріляли Царську сім'ю

20:26, 12 липня 2018
Світ
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Розстрільна кімната в підвалі Іпатіївського будинку була відтворена за фотографіями / uv66.ru

Інсталяцію «розстрільної кімнати» підвалу Іпатіївського будинку, у якій у 1918 році була вбита свята Царська сім'я, представили на міжнародній православній виставці-форумі у Єкатеринбурзі.

Відтворена кімната стала частиною виставки «Історичний злам епох: шлях на голгофу і прославлення Царствених страстотерпців», що розпочала свою роботу 12 липня у Центрі міжнародної торгівлі Єкатеринбурга, повідомляє сайт журналу «Фома».

/ uv66.ru

"Відвідувачі православного проекту зможуть побувати у розстрільній кімнаті в підвалі Іпатіївського будинку, яку відтворили за фотографіями. Предмети інтер'єру (двері, стілець, шпалери) дозволять зануритися в атмосферу 1918 року, коли була розстріляна Царська родина", - зазначили організатори виставки.

Сама експозиція складається з п'яти частин: Єкатеринбурзької і Алапаєвської Голгоф, розстрільної кімнати, музейної експозиції та копії хреста-мощовика.

Зокрема, відвідувачі можуть побачити і доторкнутися до орденів, монет, банкнот і книг Царської сім'ї.

/ uv66.ru

Серед експонатів є й унікальні історичні речі - балясина, цегла та інші предмети інтер'єру Іпатіївського будинку, а також копії постанови про розстріл Царської сім'ї та наказу про знесення будинку Іпатієвих.

Виставка організована спеціально до 100-річчя трагічної загибелі святих Царствених страстотерпців. Працювати вона буде до 18 липня включно.

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