У Грузії в монастирі Самтавро встановлять пам'ятник святому рівноапостольному цареві Міріану та цариці Нані

У Мцхета, на території жіночого монастиря святої Ніни, заплановано зведення пам'ятника першому грузинському венценосцю-християнину, святому рівноапостольному цареві Міріану та цариці Нані.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на "Karibche".

Найближчим часом буде оголошений тендер, за умовами якого кожна зацікавлена особа може внести свої тендерні пропозиції. Проект-переможець буде виявлений спеціальною комісією.

У сакребуло (міськраді) Мцхета вже було представлено кілька проектів, однак їх символіка не задовольнила фахівців, які вважають бажаним традиційне, класичне рішення поставленого художнього завдання.

Обов'язковою умовою в розробці художнього рішення вважається врахування історичного контексту. Заявлено також, що бажано, щоб у проекті фігурував хрест святої Ніни з виноградної лози, яким просвітителька Грузії зцілила царицю Нану та зробила ще чимало чудес.

Цар Міріан і цариця Нана жили в IV столітті. Цар Міріан зійшов на престол у віці 7 років, а в 15 років одружився з царицею Нані. Це був період, коли в Грузію прийшла Ніна Каппадокійська, яка переконала народ і царя в істині християнського вчення.