У Казахстані стурбовані активізацією сатаністів-вандалів
20:56, 11 липня 2018Світ
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Сатаністи проводять ритуали на кладовищі, де поховані священнослужителі, та на братських могилах солдат / islam-today.ru
У прес-службі Північно-Казахстанської області повідомили про активізацію в регіоні сатаністів.
До правоохоронців з проханням вжити заходів щодо вандалів, які оскверняють кладовища, звернулися представники Петропавлівської та Булаєвської єпархії, повідомляє Islam-today.
У зверненні наголошується, що від рук вандалів постраждали братські могили, у яких поховані солдати, померлі від ран в евакогоспіталі Петропавловська, а також священнослужителі.
Про активізацію сатаністів, за інформацією правоохоронців, знають місцеві жителі – вони регулярно знаходять розчленованих тварин, очевидно, використаних в сатанинських ритуалах.
За фактом звернення порушено кримінальну справу.
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