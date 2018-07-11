У Казахстані стурбовані активізацією сатаністів-вандалів

У прес-службі Північно-Казахстанської області повідомили про активізацію в регіоні сатаністів.

До правоохоронців з проханням вжити заходів щодо вандалів, які оскверняють кладовища, звернулися представники Петропавлівської та Булаєвської єпархії, повідомляє Islam-today.

У зверненні наголошується, що від рук вандалів постраждали братські могили, у яких поховані солдати, померлі від ран в евакогоспіталі Петропавловська, а також священнослужителі.

Про активізацію сатаністів, за інформацією правоохоронців, знають місцеві жителі – вони регулярно знаходять розчленованих тварин, очевидно, використаних в сатанинських ритуалах.

За фактом звернення порушено кримінальну справу.