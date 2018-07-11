Тайський тренер, який допоміг вижити дітям у печері, 10 років провів у буддійському монастирі

Тренер футбольної команди «Дикі кабани» Экапол Чантавонг на прізвисько Ако став останнім, кого дайвери вивели з печери Тхам Луанг у Таїланді.

Він два тижні провів зі своїми вихованцями під землею і зумів зберегти їх життя. У цьому йому допомогли навички, отримані в буддійському монастирі. Проте на його адресу лунають не тільки похвали, але і звинувачення, пише News.com.au.

У Таїланді 10 липня завершилася рятувальна операція в печері Тхам Луанг. Дайвери за три дні вивели із затопленої мусонними дощами печерної системи 12 футболістів з команди «Дикі кабани» і їхнього тренера, Экапола Чантавонга, на прізвисько Ако. Спортсмени ледь не загинули під час екскурсії, коли через сильну зливу вода почала підніматися, і провели під землею загалом понад два тижні.

Тренер Ако одного разу вже обдурив смерть. Йому було 10 років, коли в селі на півночі Таїланду, де він жив, вибухнула епідемія. Спочатку від хвороби помер його семирічний брат, а потім - мати і батько. Родичі забрали сироту до себе, але він весь час був сумним і пригніченим. Тому в 12 років Ако віддали до буддійського монастиря.

Тітка Ако, Умпорн Шривичай, розповіла австралійським журналістам, що її племінник прожив в монастирі 10 років, вивчаючи буддійські духовні практики, у тому числі медитацію. Але три роки тому він повернувся до села, щоб піклуватися про свою стареньку бабусю. Тоді він став наймолодшим тренером футбольної команди «Дикі кабани».

Экаполь знайшов споріднені душі у хлопчиках, багато з яких росли в бідних тайських сім'ях або були біженцями із сусідньої М'янми.

Зазвичай тренування проходили не тільки на стадіоні бази. «Кабанята» та їх тренери робили велосипедні походи, піднімалися в гори, ходили до водоспадів. 23 червня вони вирішили спуститися в печеру і написати свої імена на стіні. Пізніше хлопчики пояснили голландському дайверу Бену Рейманентсу, що це був свого роду ритуал посвяти.

Відразу після того, як 12 хлопчиків і тренер Ако спустилися під землю, почалася сильна злива і печеру почало затоплювати. Щоб врятуватися від каламутної води, футболістам довелося йти все глибше і глибше, занурюючись у цілковиту темряву. Так вони опинилися у пастці.

За пошуковою операцією у Тхам Луанг стежив увесь світ. Нарешті, на десятий день після того, як «Дикі кабани» зникли, залишивши біля входу до печери свої велосипеди і сумки, британські дайвери виявили, що в одній із повітряних кишень підземного лабіринту хтось є. Їм відкрилася дивовижна картина: на виступі однієї зі стін печери спокійно сиділи 12 хлопчиків і їх тренер. Ніхто з них не плакав і навіть не думав панікувати. Було незрозуміло, як діти вижили у печері протягом усього цього часу і не піддалися страху.

Підлітки врятувалися від води, що піднімається, зуміли пройти слизькими кручами і в темряві знайти безпечне місце, а потім десять днів чекали допомоги, не піддаючись ні паніці, ні розпачу. Вижити їм допомагав їх молодий наставник.

Коли рятувальники дісталися до «Диких кабанів», вони побачили, що Ако був дуже слабкий, а ось його підопічні перебували в досить хорошому стані. Річ у тім, що коли тренер зрозумів, що шлях до виходу з печери відрізаний, він зібрав всю їжу і питну воду, яка була у «кабанів» із собою, і розподілив так, щоб розтягнути на кілька днів. Собі він не взяв ані крихти.

А для того, щоб хлопчики зберегли сили і не піддавалися клаустрофобії, тренер навчив їх медитувати. У цей момент Ако дуже знадобилася його десятирічна монастирська практика. Він розповідав дітям, як навчитися контролювати свій розум і емоції, як зберігати спокій і справлятися із труднощами.Напередодні завершення рятувальної операції, коли частину підлітків вже вивели з печери, а кілька хлопчиків з тренером ще залишалися під землею, мама одного з «Диких кабанів» запевнила журналістів, що ніхто з рідних футболістів не звинувачує Ако за подію. Навпаки - його вважають героєм, завдяки якому хлопцям вдалося витримати серйозне випробування.

«Якщо б він не пішов з ними, що сталося б з моєю дитиною? Коли він вийде, нам потрібно зцілити його серце. Мій дорогий Ако, я ніколи не винуватила тебе».

Зараз Экапол Чантавонг разом з усіма своїми 12 «кабанятами» знаходиться у лікарні. У тренера і його вихованців у печері розвинулася легенева інфекція, і найближчими днями їм належить пройти курс лікування.