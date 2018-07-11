Пам'яті митрополита Іосифа (Семашко) присвятили сплав на плоту з Білорусі до Литви

Міжнародний сплав по річці Німан з Білорусі до Литви, який проходив з 3 по 7 липня, присвятили пам'яті митрополита Іосифа (Семашка).

Близько 90 кілометрів водного шляху пройшли 12 учасників з Білорусі, Литви та Росії, відвідавши пам'ятки Гродно, Друскінінкая і Вільнюса. Захід було приурочено до 220-річчя з дня народження і 150-річчя від дня смерті митрополита Литовського і Віленського Іосифа (Семашка), повідомляє офіційний портал БПЦ.

3 липня пліт, на якому здійснювався сплав, підійшов до пристані біля стародавньої Борисо-Глібської (Колозької) церкви. У цьому храмі, який з XII століття прикрашає собою берег Німану, був відслужений молебень перед початком подорожі. Після спільної молитви учасники сплаву, попрощавшись із Гродно, попрямували по річці в бік кордонів Литви.

Прибувши до села Гудяляй і пройшовши таким чином по річці близько 90 км, пліт був розібраний, а учасники сплаву вирушили до Вільнюського Свято-Духова монастиря. У його стінах наступного ранку почалося знайомство паломників із містом, у якому провів значну частину свого життя митрополит Іосиф (Семашко).

Кульмінацією екскурсії стало відвідування печерного храму Свято-Духова монастиря, де знаходиться могила владики Іосифа.

Митрополит Іосиф (Семашко) - одна з найзначніших постатей церковної історії, чия діяльність втілювала в собі прагнення до єдності. Натхненні тим самим устремлінням, священнослужителі Гродненської і Литовсько-Віленської єпархії організували сплав по Німану з Білорусі до Литви. Таке паломництво, на думку організаторів, покликане свідчити про єдність віри парафіян двох єпархій, розділених державним кордоном.