В Алабамі під час шторму очевидці зафільмували «Бога, який іде по хмарах»

Під час сильного шторму в США чоловік зняв на відео, як по хмарах крокує "людський силует".

Відео з неймовірними кадрами людського силуету, що йде серед неба по хмарах, було знято в американському штаті Алабама, повідомляє видання Daily Mail.

Один із місцевих жителів вів пряму трансляцію шторму в Facebook і випадково помітив силует людської фігури посеред хмар.

"Подивіться на світлу пляму у небі, подивіться на цей просвіт. Це той, у кого є сила", – говорить очевидець.

У цей час в просвіті між хмарами з'являється людиноподібний силует, який протягом декількох секунд рухається до самого краю хмари і потім поступово зникає.

Шоковані побаченим користувачі соцмереж в один голос кричать, що це "знак згори" і черговий доказ існування Бога. Дехто також висуває версію, що на кадрах відео може бути не Бог, а ангел, повідомляє видання.