Церква Англії збирається вийти з нафтогазового бізнесу

Керівництво державної Церкви Англії вирішило відмовитися від акцій нафтогазових компаній, які не докладають достатньо зусиль у боротьбі із глобальним потеплінням.

Синод Церкви абсолютною більшістю підтримав це рішення. «За» проголосували 347 священнослужителів, четверо виступили проти, ще троє утрималися. Про це 8 липня повідомили на сайті Церкви.

До 2023 року інвестиційні фонди, пов'язані із церквою, повинні продати акції тих нафтогазових компаній, які не виконують умови Паризької угоди щодо клімату.

Телеканал CNBC повідомив, що інвестиційний портфель Церкви Англії становить £12 млрд ($16 млрд), з яких на акції нафтогазових компаній припадає близько 4,5% (на кінець 2017 року). У 2015 році Церква відмовилася від інвестицій у вуглевидобувну промисловість.

На початку липня духовний глава Англіканської Церкви архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі відкрив торги на Лондонській фондовій біржі. Він назвав загрозу, яку несе зміна клімату, головною проблемою для людей у всьому світі і зазначив, що не можна передбачити, як вона вплине на світові ринки.

Англіканська церква - державна християнська церква в Англії, а також материнська церква для незалежних церков Англіканського співтовариства. Формально главою церкви виступає британський монарх, який призначає духовного лідера - архієпископа Кентерберійського.