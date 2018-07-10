У Білорусі вшанували пам'ять жертв трагедії у Шауличах - спаленого 75 років тому фашистами села

Траурний мітинг-реквієм відбувся 7 липня у меморіальному комплексі "Шауличі" у Гродненській області Білорусі на місці спаленого 75 років тому села.

У мітингу-реквіємі в меморіальному комплексі взяли участь представники влади, громадськості, а також рідні колишніх мешканців спаленого села. Після хвилини мовчання до пам'ятників меморіального комплексу поклали вінки і квіти, а також помолилися за душі померлих, повідомляє сайт Гродненської єпархії БПЦ.

Нагадаємо, що 366 жителів села Шауличі, включаючи 120 дітей, загинули вранці 7 липня 1943 року.