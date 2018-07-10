У Білорусі вшанували пам'ять жертв трагедії у Шауличах - спаленого 75 років тому фашистами села
21:45, 10 липня 2018Світ
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Рівно 75 років тому село Шауличі спалили німці, а 366 місцевих жителів замучили і розстріляли / orthos.org
Траурний мітинг-реквієм відбувся 7 липня у меморіальному комплексі "Шауличі" у Гродненській області Білорусі на місці спаленого 75 років тому села.
У мітингу-реквіємі в меморіальному комплексі взяли участь представники влади, громадськості, а також рідні колишніх мешканців спаленого села. Після хвилини мовчання до пам'ятників меморіального комплексу поклали вінки і квіти, а також помолилися за душі померлих, повідомляє сайт Гродненської єпархії БПЦ.
Нагадаємо, що 366 жителів села Шауличі, включаючи 120 дітей, загинули вранці 7 липня 1943 року.
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