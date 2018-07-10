Філіппінські єпископи після богохульства президента закликали до триденного посту

Католицькі єпископи Філіппін висловили звернення, у якому засудили «тих, хто осквернив Святе Боже Ім’я».

Йдеться про висловлювання президента країни, котрий назвав Бога «дурним», а також про зростаючу хвилю насильства проти священиків, інформує Catholic Herald.

Єпископи призначили 16 липня днем молитви і покути, а три дні 17-19 липня днями посту, молитви і покути.

Єпископи зазначають, що хочуть «прикликати Боже милосердя і справедливість на тих, хто осквернив Святе Боже Ім’я, тих, хто зводить наклепи і несе неправдиве свідчення, а також вбиває чи виправдовує вбивства як засіб боротьби з криміналітетом у нашій країні».

Вони також згадали про страждання тих, хто є християнином, оскільки такі розділення, висміювання, переслідування і навіть мучеництво, присутні зараз, не були відомими впродовж історії Церкви.

Нагадаємо, що 22 червня президент країни Родріґо Дуерте у своїй промові зробив кілька антихристиянських заяв, в тому числі назвавши Бога «дурним». Після цього кілька місцевих єпископів в індивідуальному порядку засудили слова президента, назвавши їх «нетерпимими для нормальних, розумних людей», і такими, що переходять усі розумні межі.